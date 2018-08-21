Фото: mir24.tv
Центр Хруничева разрабатывает новую легкую ракету-носитель "Рокот-2". Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на материалы, распространенные на стенде "Роскосмоса".
Сейчас ГКНПУ имени Хруничева создает модификацию "Рокота".
В данный момент в ракете используется система управления украинского производства, до конца эксплуатации осталось провести несколько пусков.
"Рокот" является трехступенчатой ракетой-носителем легкого класса, спроектированной на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б). Первый запуск прошел в ноябре 1990 года. Аппарат позволяет выводить до 2150 килограммов полезной нагрузки на круговую орбиту высотой 200 километров. Стартовая масса составляет 107,5 тонны, длина — 29,15 метра, максимальный диаметр — 2,5 метра. Система управления разработана харьковским НПО "Электроприбор".
В первый раз о начале работы над "Рокотом-2" в Центре Хруничева заявили в марте 2018 года, объяснив это политикой импортозамещения.
Комментарии
«Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать, ничего ни у кого не собираемся отнять: у нас у самих всё есть», — говорил в марте 2018 года Владимир Путин, демонстрируя Федеральному собранию всё новые виды ракет, способные поразить противника в любой точке мира.
За этой речью — не только годы разработок, но и ожесточённая кулуарная борьба, вылившаяся в уголовное преследование руководителей нескольких ведущих оборонных предприятий. На примере этого дела «Проект» рассказывает, как устроено российское ракетостроение.
Рокот 2, отлично, на ней мы запустим рогозина на приоре в космос- наш ответ Илону Маску,
все лучше чем детей забугор отправлять и деньги вывозить списывая на отток капитала частных инвесторов.