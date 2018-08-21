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Центр Хруничева разрабатывает новую легкую ракету-носитель "Рокот-2". Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на материалы, распространенные на стенде "Роскосмоса".

Сейчас ГКНПУ имени Хруничева создает модификацию "Рокота".

В данный момент в ракете используется система управления украинского производства, до конца эксплуатации осталось провести несколько пусков.

"Рокот" является трехступенчатой ракетой-носителем легкого класса, спроектированной на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б). Первый запуск прошел в ноябре 1990 года. Аппарат позволяет выводить до 2150 килограммов полезной нагрузки на круговую орбиту высотой 200 километров. Стартовая масса составляет 107,5 тонны, длина — 29,15 метра, максимальный диаметр — 2,5 метра. Система управления разработана харьковским НПО "Электроприбор".

В первый раз о начале работы над "Рокотом-2" в Центре Хруничева заявили в марте 2018 года, объяснив это политикой импортозамещения.