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Полиция в Барнауле разыскивает очевидцев наезда автомобиля на мужчину-пешехода — авария произошла 15 августа на улице Профинтерна.

Как сообщили в городской ГИБДД, инцидент случился в 18:50 в районе дома №50.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие - наезд на пешехода-мужчину неустановленным автомобилем под управлением неустановленного водителя, который покинул место происшествия", — уточняют в Госавтоинспекции.

Граждан, располагающих какой-либо информацией о ДТП, просят сообщить по телефонам (3852) 393-605, 393-544, 391-090, 393-555 или 02.