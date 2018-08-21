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Мэрия города Барнаула опубликовала официальную программу празднования 288-летия города, которое будет отмечаться в единый день голосования 9 сентября. Судя по плану, из-за выборов губернатора Алтайского края все праздничные мероприятия начнутся за час до закрытия избирательных участков — в 19.00. До этого все артисты будут петь, танцевать и создавать веселое настроение в местах голосования.

Единственное мероприятие до 19.00 — открытие выставки Союза художников Алтайского края в музее "Город", которое стартует в 10.00. Потом у барнаульцев есть 9 часов, чтобы выполнить свой гражданский долг. В 19.00 на площади Сахарова начнется молодежная программа, конкурс "Мисс Барнаул". В 19.30 на главной площади краевой столицы начнется очередной международный турнир по боксу "Великий бой на Великом Алтае".

Среди почетных гостей турнира — известный в прошлом боксер, чемпион мира, депутат Госдумы Николай Валуев, который уже неоднократно бывал на этом турнире, а также легенда мирового бокса - кубинец Феликс Савон. Этого спортсмена считают одним из величайших в истории. Савон выиграл три золота Олимпийских игр с 1992 по 2000 год. Также спортивный праздник должен посетить врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

После завершения турнира в 22.30 зрителей ждет большой праздничный салют. Таким образом, впервые за долгие годы день рождения Барнаула обойдется без приглашенной эстрадной звезды.

В других районах города параллельно будут проводиться свои эстрадные программы, выступят местные артисты.

Кроме того, судя по официальной программе, 9 сентября не будут проходить крупные мероприятия на пешеходной улице Мало-Тобольской и недавно открывшейся набережной.