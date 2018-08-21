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День города в Барнауле начнут праздновать после 19 вечера из-за выборов

, ИА "Амител"
Основные концерты и выступления пройдут непосредственно на избирательных участках

Фото: salut22

Мэрия города Барнаула опубликовала официальную программу празднования 288-летия города, которое будет отмечаться в единый день голосования 9 сентября. Судя по плану, из-за выборов губернатора Алтайского края все праздничные мероприятия начнутся за час до закрытия избирательных участков — в 19.00. До этого все артисты будут петь, танцевать и создавать веселое настроение в местах голосования.

Единственное мероприятие до 19.00 — открытие выставки Союза художников Алтайского края в музее "Город", которое стартует в 10.00. Потом у барнаульцев есть 9 часов, чтобы выполнить свой гражданский долг. В 19.00 на площади Сахарова начнется молодежная программа, конкурс "Мисс Барнаул". В 19.30 на главной площади краевой столицы начнется очередной международный турнир по боксу "Великий бой на Великом Алтае".

Среди почетных гостей турнира — известный в прошлом боксер, чемпион мира, депутат Госдумы Николай Валуев, который уже неоднократно бывал на этом турнире, а также легенда мирового бокса - кубинец Феликс Савон. Этого спортсмена считают одним из величайших в истории. Савон выиграл три золота Олимпийских игр с 1992 по 2000 год. Также спортивный праздник должен посетить врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

После завершения турнира в 22.30 зрителей ждет большой праздничный салют. Таким образом, впервые за долгие годы день рождения Барнаула обойдется без приглашенной эстрадной звезды.

В других районах города параллельно будут проводиться свои эстрадные программы, выступят местные артисты.

Кроме того, судя по официальной программе, 9 сентября не будут проходить крупные мероприятия на пешеходной улице Мало-Тобольской и недавно открывшейся набережной.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

21.08.2018 17:08
- гость -

вот тебе бабушка и Юрьев день!

0  0
21.08.2018 17:17
Диме

Ну я чёт хз чем тебе томенко не угодил,вроде норм

0  0
21.08.2018 17:18
- гость -

Программа большая, очень жаль что нельзя посетить все мероприятия сразу:\:\:\:\

0  0
21.08.2018 17:22
- гость -

Также спортивный праздник должен посетить врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко.

Ну если быть совсем точным
Также спортивный праздник должен посетить губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

0  0
21.08.2018 17:38
Дядька

Мне, как придерживающегося режима, в 9:00 пора в люлю... и желательно не одному.

0  0
21.08.2018 17:42
Дима

Стирает мои комментарии амик, молодца!

0  0
21.08.2018 17:50
- гость -

Зачем устраивать фейерверк в такое время? Дети уже не "доживают", к тому же назавтра им в сад/школу. В 21.30 уже вполне темно. Деньги на ветер....

0  0
21.08.2018 17:51
Дима

Амик продвигает Томенку, везде Томенка(

0  0
21.08.2018 18:15
Мила

не полняла, а где выставка ретро авто и выставка ремесленников??????

0  0
21.08.2018 18:17
- гость -

маразм крепчал - деревья гнулись.

0  0
21.08.2018 18:19
- гость -

А можно ещё позже салют устроить? Ближе к полуночи. И вынести его за пределы города, чтобы толпы не было.
Основные зрители - дети, которым в это время уже спать надо.

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