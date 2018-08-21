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Порядка тысячи человек эвакуировали из-за задымления в ТРЦ "Мегаполис", который находится на улице 8 марта в Екатеринбурге. Об этом пишет РБК, ссылаясь на сайт ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщается, что прибывшие на место пожарные установили, что задымление произошло из-за пригорания пищи на кухне в одном из корнеров. В результате произошедшего пострадавших нет, ТРЦ вновь заработал.

Местные СМИ уточняют, что источником дыма была печь для приготовления курицы гриль.