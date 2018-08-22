Компания "Ростелеком" начинает серию образовательных мероприятий для школьников, направленных на повышение уровня знаний о безопасности в digital-пространстве и возможностях их применения в повседневной жизни. В сентябре пройдет всероссийская онлайн-олимпиада по информационной безопасности "Кибервызов". Принять участие в ней смогут школьники 8-11 классов, владеющие навыками программирования.

Олимпиада пройдет в несколько этапов. Сначала состоятся индивидуальные онлайн-соревнования в формате CTF (Capture The Flag – захват флага) с набором заданий различной сложности. За их выполнение будут начисляться баллы. Правильность и скорость ответа мгновенно оценит программный комплекс. Участнику предоставляется неограниченное число попыток.

80 старшеклассников, набравших максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами "Ростелекома". По его результатам 60 человек отправятся в Сочи на тематическую смену по кибербезопасности, которая пройдет с 1 по 24 ноября в образовательном центре "Сириус". В последующем компания будет привлекать на стажировки талантливую молодежь, тем самым поддерживая образовательную триаду "школа-вуз-работодатель".

Для участия в олимпиаде необходимо до 10 сентября 2018 года зарегистрироваться на сайте https://cyberchallenge.rt.ru/.

С 11 по 15 сентября 2018 пройдет онлайн-олимпиада, а с 16 по 19 сентября – скайп-интервью с финалистами. Результаты будут опубликованы 20 сентября 2018 на сайте олимпиады.

Во время смены по кибербезопасности в образовательном центре "Сириус" школьники получат теоретические и практические знания по безопасной разработке, реверс-инжинирингу, веб-безопасности, киберкриминалистике (цифровая форензика), безопасности мобильных платформ и интернета вещей, криптографии, поиску и анализу уязвимостей в программном коде. Участников ждут интерактивные контрольные и зачетные работы (CTF-соревнование, хакатон по безопасности устройств умного города, включая исследование электромобиля Tesla Model S), лекции и семинары ведущих преподавателей МФТИ по программированию.