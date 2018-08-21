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"Единая Россия" предложила меры поддержки людей пенсионного возраста

, ИА "Амител"
Подробности рассказал депутат алтайского парламента Сергей Приб

Фото: pensiaexpert.ru

Партия "Единая Россия" предлагает сохранить все социальные гарантии для людей пенсионного возраста. Об этом рассказал депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, руководитель фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергей Приб. В понедельник, 20 августа, он принял участие в совместном заседании Генсовета партии и Совета руководителей фракций "ЕР" в Москве.

Единороссы обсудили предложения от партии по совершенствованию пенсионной системы РФ.

"Важно, чтобы люди старшего возраста были обеспечены социальными гарантиями в полной мере - как на региональном, так и на федеральном уровне. Нас на высшем уровне заверили, что никаких дискуссий об отмене государственного пенсионного обеспечения не ведется. Наоборот, партия предложила обеспечить право граждан на получение накопительной пенсии по ранее заключенным договорам — то есть по-прежнему в 55 и 60 лет", — прокомментировал депутат.

Главная цель пенсионных изменений — обеспечить рост доходов пенсионеров, подчеркнул Сергей Приб. Партия настаивает на сохранении всех действующих налоговых льгот, ежемесячных денежных выплат, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транспорте, покупки медикаментов и других мер поддержки при достижении 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

По словам Сергея Приба, партия также предлагает меры по поддержке работников предпенсионного возраста: дополнительный оплачиваемый отпуск и бесплатная ежегодная диспансеризация.

Еще единороссы предлагают отменить с 1 января 2019 года все пенсионные преференции для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

21.08.2018 17:25
- гость -

не верю

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21.08.2018 17:37
гость

пусть они наши нищие льготы заберут. а пенсию сделают. как у них зарплаты. Что толку от их разговоров пустых. как жить на 10000 р пенсии???

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21.08.2018 17:38
Гость

Навёл тень на плетень. Напёрсточники. Это по ранее заключённым договорам накопительной пенсии в 60 и 55 лет, а на страховую пенсию ЕР поддержала в 65 и 63.

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21.08.2018 17:40
Гость

во-первых на накопительную пенсию люди моложе 1967 платили всего два года 2002-2004,
во-вторых где они увидели сегодня платную диспансеризацию, она бесплатна.

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21.08.2018 17:43
Гость

Прошу прощения старше1967

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21.08.2018 17:52
месный

пусть они сначала обеспечат работой тех кому за 50 с зарплатой не меньше средней по стране

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21.08.2018 18:14
гость

ВРАТЬ И ВОРОВАТЬ хорошо умеют...Партия жуликов...однако.

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