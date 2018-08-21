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Центробанк России в минувшую пятницу, 17 августа, опять купил валюту для Минфина РФ в рамках бюджетного правила. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные Банка России.

Объем покупки в текущий день составил 17,5 миллиарда рублей и превысил запланированный на данный период ежедневный объем.

Центробанк РФ прекратил покупки валюты для ведомства 9 августа, а 8 августа в два раза снизил объем — до 8,4 миллиарда рублей.

В целом ведомство с 7 августа по 6 сентября собирается купить валюту на 383,2 миллиарда рублей. Каждый день объем покупки в данный период должен составлять 16,7 миллиарда рублей.

Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.