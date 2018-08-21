Фото: incrussia.ru
Центробанк России в минувшую пятницу, 17 августа, опять купил валюту для Минфина РФ в рамках бюджетного правила. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные Банка России.
Объем покупки в текущий день составил 17,5 миллиарда рублей и превысил запланированный на данный период ежедневный объем.
Центробанк РФ прекратил покупки валюты для ведомства 9 августа, а 8 августа в два раза снизил объем — до 8,4 миллиарда рублей.
В целом ведомство с 7 августа по 6 сентября собирается купить валюту на 383,2 миллиарда рублей. Каждый день объем покупки в данный период должен составлять 16,7 миллиарда рублей.
Покупка валюты в рамках бюджетного правила проводится для изъятия дополнительных нефтегазовых доходов и пополнения Фонда национального благосостояния.
Комментарии
ну правильно, когда доллар был дешевый тогда мы валюту и продавали, когда доллар стал подороже - мы валюту покупаем. Все правильно делает наш ЦБ
Власти — тот же игрок рынка, которому также присущ набор эмоций: страх и жадность. В начале 2015 года Минфин продавал валюту в районе 70, чтобы стабилизировать рубль. А сейчас он ее покупает. Можно только догадываться, где находится справедливый курс рубля по мнению минфина Силуанова. Возможно, на уровнях исторических минимумов выше 80 рублей за доллар.
Фундаментальных факторов в поддержку рубля нет. По мнению аналитика Анастасии Игнатенко, в пессимистическом варианте возможен резкий рост доллара до уровня 71 рубля.
Такой сценарий реализуется, если 22 августа Вашингтон, как и планировал, введет санкции против Москвы в связи с инцидентом в британском Солсбери. Курс рубля даже может обвалиться до 80 рублей за доллар, прогнозирует аналитик Екатерина Конюхова.
В Danske Bank считают, что принятие «адского законопроекта» о санкциях против России, который был внесен на рассмотрение в Конгресс, выглядит весьма вероятным. «Адский закон» о санкциях отправит рубль в нокаут, — пишет ProFinance.