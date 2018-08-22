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Резкое похолодание ожидается в Алтайском крае в среду, 22 августа, на фоне дождей и гроз, которые пришли в регион днем ранее.

"На большей части территории дожди, местами сильные дожди, грозы, град", — говорится в прогнозе алтайского ЦГМС. В регионе из-за неблагоприятных погодных условий продолжает действовать штормовое предупреждение.

Дневные температуры составят всего +15...+20 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду, местами порывы 15-20 метров, при грозах местами шквалистое усиление до 25 метров в секунду.

В Барнауле 22 августа временами ожидается дождь, гроза, возможен град. Дневные температуры составят +17...+19 градусов. Ветер юго-западный, 8-13 метров в секунду с порывами до 14-19 метров.