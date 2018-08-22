Туроператоры из Алтайского края и Республики Алтай со сдержанным энтузиазмом восприняли решение российского правительства по выделению субсидий в целях развития внутреннего туризма. Документ накануне подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как следует из постановления "О реализации пилотного проекта по предоставлению субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку туроператоров", всего это решение затрагивает 11 регионов.

На субсидии могут претендовать туроператоры, принимающие туристов в течение всего года в Карелии, Республике Алтай, Бурятии, Приморском, Камчатском и Алтайском краях, Архангельской, Вологодской, Иркутской, Сахалинской и Тюменской областях. Включен также Краснодарский край, но без города Сочи и только в низкий сезон, то есть в период с января по май и с сентября по декабрь, за исключением новогодних каникул.

Претендующий на субсидию туроператор должен быть зарегистрирован на территории России, не должен являться иностранным юрлицом. Для получения денег компании необходимо будет документально подтвердить, что она обеспечивает турпоток по маршруту из перечня приоритетных не менее 1 года, предшествующего году получения субсидии, уточняет Ratanews.

В федеральном бюджете на субсидии предусмотрены средства в размере 320 млн рублей. В зависимости от региона предполагается выплачивать туроператору от 1,5 тысяч до 5 тысяч рублей за каждого туриста при условии приема в течение года от 150 до 500 человек. При этом продолжительность пребывания туриста на отдыхе должна быть не менее 5 суток. Таким образом, турфирма, выполнившая все необходимые требования и соответствующая перечисленным в постановлении критериям, может получить от 600 тысяч до 1,5 млн рублей.

Идея субсидирования операторов по внутреннему туризму обсуждается давно, но дело продвигалось трудно. В частности, в 2016 году принятие предложенного Министерством культуры законопроекта о субсидировании туроператоров забуксовало, так как Минэкономики не поддержало эту инициативу.

Не всем регионам будет просто выполнить перечисленные в постановлении требования, но зато у местного турбизнеса появился реальный стимул стараться, прикладывать усилия для увеличения въездного турпотока. Субсидии от 600 тысяч до 1,5 млн рублей – очень неплохие деньги для турфирм, которые можно направить на продвижение туров или развитие компании.

По словам пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, правительством принято беспрецедентное решение, которого все ждали, но, признаться, не особо верили в его реальность.

200 человек за год и срок пребывания не менее пяти дней для средней и даже небольшой компании в Республике Алтай – цифра вполне рабочая, полагает руководитель Ассоциации туристских организаций региона Сергей Зяблицкий. По его мнению, субсидии окажут реальную помощь субъектам малого бизнеса в сфере туризма. "На инвестиции часто не хватает средств, а это важно для повышения качества услуг. Для моего предприятия, допустим, остро стоит вопрос с автобусом. У нас "ПАЗ 32-5" уже 12 лет бегает, пора его менять. Или вот к турбазе подводят газ – подключение требует крупного единовременного вложения, которое не просто выдернуть из оборотных средств", – пояснил Зяблицкий.

По самым скромным подсчетам, не менее 5-7 турфирм в республике способны выполнить установленные критерии.

"Конечно, цифра реальная, — согласна директор компании "Арго" из Алтайского края Ирина Слесарева. – Но эти 200 человек можно по-разному посчитать. Нам надо подробнее разобраться в условиях получения субсидий. Например, при санаториях много "карманных" турфирм, которые реализуют путевки, обеспечивая загрузку санкуру, и там продолжительность всегда больше, чем на пять дней. Это тоже будет основанием для выплат? Хотя уже то, что обозначили не менее пяти дней, хорошо. По крайней мере, не будет касаться тех туристов, которые покупают только размещение на выходные".

В Алтайском крае фирм, способных претендовать на субсидии, насчитывается как минимум вдвое больше, чем в соседней республике.

...Многие туроператоры пока не знакомы с текстом постановления, кто-то о нем даже не слышал. Зато в некоторых регионах компаниям уже предложили подать заявку на субсидии. С другой стороны, возникает немало вопросов и по механизму субсидирования, и по оформлению заявки и последующей отчетности. Однако сейчас, по словам туроператоров, важен сам факт такого решения, а все технические вопросы можно будет урегулировать в процессе.