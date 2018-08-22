Алтайских бизнесменов приглашают принять участие в бизнес-миссии в Социалистическую Республику Вьетнам, город Ханой, которая пройдет 17-23 сентября 2018 года.

Сотрудничество России и Вьетнама успешно развивается в последние годы в самых разных сферах. Правительством России взят курс на экономическое сотрудничество с Вьетнамом. Основываясь на принципе взаимного уважения и многолетней дружбы, Россия и Вьетнам намерены только укреплять торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные связи.

В связи с возрастающим интересом российских экспортеров к рынку Вьетнама Центр поддержки экспорта НО "Алтайский фонд МСП" организует поездку алтайской делегации.

Отмечается, что особое внимание мероприятию стоит уделить компаниям, занятым в сферах машиностроения, электроэнергетического и промышленного оборудования, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, нефтехимической промышленности. Также Вьетнам заинтересован в импорте зерновых культур, мукомольной продукции, фармацевтических товаров.

Количество мест ограничено, торопитесь подать заявку. Они принимаются по телефону 8 (3852) 22-92-62 и электронной почте moskvitina@altaicpp.ru

Кроме деловых переговоров в формате В2В, программа бизнес-миссии включает проведение индивидуальных встреч с вьетнамскими компаниями, организацию встреч участников с Торговым представительством РФ во Вьетнаме и ТПП Вьетнама.

Центр поддержки экспорта оплачивает:

Поиск и подбор деловых партнеров;

Организацию и проведение деловых переговоров;

Трансфер участников на территории Вьетнама согласно программе деловой миссии;

Перевод презентационных материалов участников бизнес-миссии на иностранный язык.

Компании самостоятельно оплачивают проезд и проживание своих делегатов.

Алтайский край, г. Барнаул

ул. Мало-Тобольская, 19

тел.: 8 (3852) 22-92-59

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