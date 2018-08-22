Среда, 22 Август, 09:55

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,18
€ 77,35
456024
15°
Обь
164см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Алтайских бизнесменов приглашают к участию в бизнес-миссии во Вьетнам

, ИА "Амител"
Поездка алтайской делегации состоится в сентябре этого года

Алтайских бизнесменов приглашают принять участие в бизнес-миссии в Социалистическую Республику Вьетнам, город Ханой, которая пройдет 17-23 сентября 2018 года.

Сотрудничество России и Вьетнама успешно развивается в последние годы в самых разных сферах. Правительством России взят курс на экономическое сотрудничество с Вьетнамом. Основываясь на принципе взаимного уважения и многолетней дружбы, Россия и Вьетнам намерены только укреплять торгово-экономические, инвестиционные и гуманитарные связи.

В связи с возрастающим интересом российских экспортеров к рынку Вьетнама Центр поддержки экспорта НО "Алтайский фонд МСП" организует поездку алтайской делегации.

Отмечается, что особое внимание мероприятию стоит уделить компаниям, занятым в сферах машиностроения, электроэнергетического и промышленного оборудования, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, нефтехимической промышленности. Также Вьетнам заинтересован в импорте зерновых культур, мукомольной продукции, фармацевтических товаров.

Количество мест ограничено, торопитесь подать заявку. Они принимаются по телефону 8 (3852) 22-92-62 и электронной почте moskvitina@altaicpp.ru

Кроме деловых переговоров в формате В2В, программа бизнес-миссии включает проведение индивидуальных встреч с вьетнамскими компаниями, организацию встреч участников с Торговым представительством РФ во Вьетнаме и ТПП Вьетнама.

Центр поддержки экспорта оплачивает:

  • Поиск и подбор деловых партнеров;
  • Организацию и проведение деловых переговоров;
  • Трансфер участников на территории Вьетнама согласно программе деловой миссии;
  • Перевод презентационных материалов участников бизнес-миссии на иностранный язык.

Компании самостоятельно оплачивают проезд и проживание своих делегатов.

Алтайский край, г. Барнаул
ул. Мало-Тобольская, 19  
тел.: 8 (3852) 22-92-59
altfond.ru                                                                                                        

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.


Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
09:49
Рукава с порывами: как под Барнаулом тушили сильный ночной пожар 0
09:31
Латвия и Эстония хотят взыскать с РФ компенсацию за "советскую оккупацию" 1
09:30
Группа риска: почему важно знать о диабете даже здоровым людям 0
09:26
Иностранец идет под суд в Барнауле за попытку дать взятку полицейскому 0
09:15
Представитель Вексельберга опроверг наличие у него счетов на Кипре 0
09:06
Барнаульское "Динамо" встречается в Кубке России с лидером ФНЛ из Томска 0
08:56
У пассажирского Ту-204 загорелся двигатель во время полета в Сочи 1
08:45
Выходной с семьей: где пройдет фестиваль мастер-классов и шоу-программа 0
08:41
Экс-адвокат Трампа признал себя виновным в мошенничестве 0
08:30
Оригинальные рецепты из сухих завтраков 0
08:30
Коллекции весна-лето 2019 представят в сентябре на "СибШуз/ШузСтар" 1
08:22
СМИ: российская ракета с ядерным двигателем упала в море в 2017 году 5
08:17
Алтайских бизнесменов приглашают к участию в бизнес-миссии во Вьетнам 0
08:06
Фильм об истории создания студии танца Larisa покажут в кинотеатре города 2
08:00
ЗаМУРчательный праздник: 25 августа в Барнауле пройдет выставка кошек 0
07:50
Доминирование над бездорожьем: как VIANOR стал дилером Stels в Барнауле 1
07:34
Как голосовать на выборах губернатора Алтая, если только исполнилось 18 лет 0
07:22
Минобразования: зарплата педагогов края за шесть лет выросла в два раза 7
07:15
Как выбрать детский сад в Барнауле, который получит до 500 тысяч из бюджета 0
07:03
Дом с возможностью создания спортзала продают в Барнауле за 15,9 млн руб. 0
06:48
"Наркомовские 100 грамм": что нужно знать о фронтовой водке 14
06:32
Алтайским турфирмам будут доплачивать по 1 млн руб. за 200 путешественников 3
06:23
Как в фильме ужасов: жуткие снимки из мира природы 2
06:14
Резкое похолодание придет в Алтайский край на фоне гроз и града 22 августа 0
06:01
Умнее с каждым годом: проходной балл в алтайские вузы значительно вырос 0
05:17
Путин наградил Бондарчука орденом Александра Невского 2
04:12
В соцсети "ВКонтакте" появились сервисы для заказа еды и вызова такси 1
03:06
Меладзе объяснил решение получить грузинское гражданство 0
02:09
Украина обвинила Россию в задержке свыше 150 иностранных судов 0
01:12
Барнаульскую "Грильницу" подозревают в незаконном использовании знака FIFA 2
00:31
США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов 3
23:40
Путин: глобальную стабильность можно обеспечить только совместными усилиями 1
23:20
Федор Бондарчук получил орден Александра Невского за развитие культуры 2
23:03
Путин учредил медаль "За строительство Крымского моста" 0
22:44
Защитой Крымского моста займется подводный беспилотник от "Ростеха" 0
22:33
США внесли в санкционный список ряд российских граждан и компаний 0
22:14
Концерн "Калашников" представил робота "Игорька" 0
21:43
Миронов поддержал отмену пенсионных привилегий депутатов 1
21:21
Российская армия начала получать танки Т-14 "Армата" 1
21:14
Лавров назвал причины введения санкций против России 1
20:42
Госдума получила более 100 поправок к пенсионной реформе 0
20:29
Пенсионер в Чите забыл в троллейбусе миллион рублей 0
20:18
МВД представило броневик с пулеметом для перевозки обвиняемых в экстремизме 2
19:46
Кудрин считает, что в будущем пенсии должны увеличиться до 70% от зарплаты 4
19:23
Названы города, где можно быстрее всего накопить на квартиру в новостройке 1
19:08
Коротко о главном: выборы, День города и Курбан-байрам
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 21 августа
18:41
Автомобиль вылетел на рельсы в Барнауле 1
18:21
Россияне начали экономить на продуктах питания в июле 0
17:50
Роскачество нашло антибиотики в молоке в Северо-Западном федеральном округе 0
17:34
Центробанк возобновил покупку иностранной валюты для Минфина 6

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.