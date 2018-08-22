Историю о том, как кружок бальных танцев превратился в одну из самых востребованных танцевальных групп России, покажут 29 августа в кинотеатре "Мир".

Фильм о Larisa Dance Show коллектив снял в честь своего юбилея. Студии 25 августа исполняется 25 лет. Такой подарок основатели команды решили преподнести не только себе, но и людям, которые являются или когда-то являлись частью танцевальной группы. Ну и, безусловно, кино будет интересно всем жителям Барнаула, говорит руководитель школы-студии танцев Larisa Лариса Любивая.

В ленту вошли архивные съемки, которые собирали буквально по крупицам, фото, интервью с основателями и, конечно, кадры современных постановок студии. К съемкам приступили в октябре 2017-го, но завершили работу только в конце июня текущего года.

Премьерный показ пройдет 29 августа в кинотеатре "Мир", сбор гостей в 18.00.