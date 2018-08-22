Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 270 квадратных метров продают в барнаульском поселке Солнечная Поляна за 15,9 миллиона рублей, сообщается на сайте Аvito.ru.

На первом этаже находятся: кухня, две спальни, зал, холл, ванная комната с санузлом. На втором этаже: ванная комната, две спальни. На цокольном уровне имеется гардеробная и большая комната, которую можно оборудовать под спортивный зал.

В доме два входа. На участке имеется баня с комнатой отдыха, зона барбекю, теплица.

Также есть большой гараж на три-четыре автомобиля и теплый гараж в самом доме, рассчитанный на один автомобиль.