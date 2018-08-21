Фото: infinica.ru

Роскачество проводит масштабное исследование молока в федеральных округах. Согласно итогам анализа в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), качество молока там довольно высокое — 92% напитка изготовлено без нарушений. В Центральном федеральном округе данный показатель составил 75%, пишет во вторник, 21 августа, "Российская газета".

Главным недостатком молока в СЗФО стало наличие в напитке антибиотиков — в молоке одной марки их количество превышало предельно допустимую норму. Также следы антибиотиков нашлись в молоке семи брендов. Формально это не является нарушением, однако знак качества такой товар не получит.

Всего в округе протестировали молоко 12 торговых марок. В целом оно оказалось хорошим. В напитке не нашли растительных жиров, бактерий и микроорганизмов.

Также эксперты Роскачества сообщили, что лучшее молоко в округе изготавливают в Архангельской, Калининградской, Вологодской областях и Карелии.