Приемная кампания практически завершилась в вузах Алтайского края. В настоящий момент закрыты все бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета по очной и очно-заочной форме обучения. Всего в высшие учебные заведения края зачислено более 7000 человек, при этом около 700 детей приехали к нам учиться из других регионов России, сообщила корреспонденту Amic.ru врио заместителя министра образования и науки Алтайского края Инесса Долженко.

Самый высокий проходной балл оказался в Алтайском государственном университете на специальность "юриспруденция" — 278 баллов. На втором месте Алтайский медуниверситет, факультет стоматологии — 245 баллов. На третьем - Алтайский государственный аграрный университет, специальность "профессиональное обучение" — 209 баллов.

Также выше в этом году оказались проходные баллы на педагогические специальности — в среднем 227 баллов и 228 баллов на такие направления, как английский и немецкий языки, русский и литература. Да и в целом общий проходной балл по региону в этом году выше, чем в предыдущие годы, отметила Долженко.

По ее словам, в этом году в вузы региона поступило больше отличников и медалистов. При этом самым "богатым" на отличников оказался все тот же классический университет — 406 человек. На втором месте в рейтинге медуниверситет, принявший 222 отличника. Еще 200 ребят с отличными аттестатами поступили в Алтайский государственный технический университет и 117 в педагогический.

"В вузах закрыты все бюджетные места. При этом треть бюджетных мест — это инженерные науки, 25% — педагогическое направление, а дальше — медицинский и аграрный комплекс", — сказала Долженко.

Полностью сформированы группы и по коммерческому набору. До 30 августа будет продолжен прием документов поступающих на магистратуру на коммерческой основе. У тех, кто еще не успел поступить, пока еще есть шанс попасть в вуз на заочную форму обучения на коммерческой основе.

Напомним, в 2018 году прием абитуриентов в Алтайском крае вели 8 государственных вузов, 14 филиалов, а также Барнаульская православная духовная семинария. Бюджетными местами в вузах края были обеспечены 52,6% выпускников региона, что на 2,7 % больше, чем в 2017 году.