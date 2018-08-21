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Расходы граждан РФ на продукты питания сильно сократились в июле текущего года. Разница по сравнению с показателями июня превысила 1 тысячу рублей и составила 12,2% (7348 рублей против 8365 рублей). Об этом пишет "Рамблер новости", ссылаясь на итоги исследования холдинга "Ромир".

При этом, сообщает издание, на непродовольственные товары спрос россиян вырос: они потратили 8609 рублей — больше чем на 800 рублей (10,7%) июньских показателей. В целом повседневные расходы жителей РФ в июле уменьшились на 0,3% с учетом официальной инфляции.

По словам специалистов холдинга, падение связано с сезонным фактором. Летом многие россияне отправляются в отпуск или за город. Экономить на продуктах удается за счет своего огорода. При этом дачники начинают активнее покупать моющие средства, предметы личной гигиены и другие товары недлительного пользования.

По сравнению с показателями прошлого года индекс потребительской активности снизился всего на 0,6%. С учетом инфляции расходы за последние шесть лет мало чем отличаются друг от друга.

Издание пишет, что в июле стали тратить больше лишь жители Дальнего Востока и Сибири – на 3,3%. Самые экономные люди живут в Центральном округе (сокращение расходов — 5,5%). В городах с населением свыше миллиона человек снижение данного показателя составило 1,5%, в городах с населением от 500 тысяч до миллионов человек индекс не изменился, а в городах с населением до 500 тысяч человек расходы жителей сократились на 1,9%.

Существеннее всего снизили расходы люди со средними доходами – на 2,6%. Россияне с высокими доходами сократили траты всего на 1,3%. Сообщается, что жители страны с низкими доходами, в свою очередь, начали тратить больше на 3,9%.