С 2012 года в Алтайском крае средняя заработная плата учителей увеличилась в два раза, сообщили ИА "Амител" в региональном министерстве образования и науки. В настоящее время в крае средняя заработная плата учителей составляет более 23 тысяч рублей. Это на 16,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По сообщению ведомства, в 2018 году субвенции на реализацию общего образования были увеличены на 11%, также были выделены дополнительные средства на повышение минимального размера оплаты труда. Напомним, МРОТ в России "неожиданно" повысили с 1 мая. В результате правительству региона пришлось в срочном порядке выискивать средства на то, чтобы соблюсти закон и поднять оплату труда бюджетникам до необходимого размера. Кроме того, на повышение заработной платы педагогов в 2018 году дополнительно было выделено еще 623,5 млн рублей.

"Это позволило повысить оплату труда иным специалистам образовательных учреждений на 4%, а также выплатить работникам установленный федеральным законодательством МРОТ", — пояснили в министерстве.

Рост зарплаты учителей продолжится и в 2019 году. По крайней мере, такое предложение уже подготовлено. В целом в следующем году планируется повышение зарплаты педагогов в размере 8,4%.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что уровень заработной платы конкретного учителя зависит от многих факторов. В их числе: количество учеников в классе, объем учебной нагрузки и неаудиторной занятости, сложность и приоритетность предмета, специфика образовательной программы, квалификационная категория педагога, качество предоставления услуги и др.

"То есть в зависимости от интенсивности и качества работы и результативности заработная плата учителей в школах края дифференцируется", — говорится в сообщении министерства, поступившем в редакцию ИА "Амител" .

Также подчеркивается, что вся дополнительная работа учителя за рамками ведения уроков обязательно подлежит оплате в виде надбавок. В этот список входят: проверка письменных работ, классное руководство, заведование кабинетами, методическая, подготовительная, организационная работа и др.

Предусмотрены надбавки и за психолого-педагогическое сопровождение обучающихся из числа детей-инвалидов, за работу с детьми из неблагополучных семей.

"Для поддержки и поощрения педагогов, осуществляющих инновационную деятельность, создан инновационный фонд. Ежегодно на это в краевом бюджете предусматриваются средства в размере 200 млн рублей", — сообщили в министерстве.