МВД России в рамках форума "Армия-2018" представило новый бронированный автомобиль, созданный для перевозки обвиняемых в экстремизме и терроризме, сообщает "РИА Новости".

"Что касается МВД, это первый автомобиль для такой группы подозреваемых. В настоящий момент оформляются документы на его апробацию в территориальных органах внутренних дел", — заявил замглавы отдела оперативно-служебного транспорта НПО "Спецтехника и связь" МВД России Михаил Петров.

Форум проходит с 21 по 26 августа.

Ранее сообщалось, что жителя Петербурга обвинили в экстремизме за опубликованный в соцсети "ВКонтакте" политический анекдот о неверии в перемены после выборов в России.