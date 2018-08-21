Госдума получила более 100 поправок к пенсионной реформе

Более 100 поправок к законопроекту об изменениях в пенсионное законодательство поступило в Госдуму, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Во вторник, 21 августа, проходят парламентские слушания, на которые прибыли представители всех регионов России. В общей сложности в обсуждении примут участие порядка 600 человек.

В ходе мероприятия председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что по итогам слушаний будет создана рабочая группа, которая продолжит работу с поправками вместе с профильными комитетами, представителями фракций и представителями гражданского общества.

Законопроект предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин к 2034 году. Сейчас это 60 и 55 лет соответственно.

19 июля Госдума рассмотрела документ в первом чтении. Ко второму чтению, которое состоится осенью, депутаты подготовят поправки, сбор которых должен завершиться 24 сентября.