Лавров назвал причины введения санкций против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с сербским коллегой Ивицей Дачичем заявил, что антироссийские санкции введены из-за желания использовать методы нечестной конкуренции.

"Конечно же, всем понятно, что санкции в отношении России введены не из-за Сирии, не из-за Украины, не из-за Крыма, не из-за чего бы то ни было, кроме как из-за желания использовать методы недобросовестной конкуренции, продвигать абсолютно бесперспективную политику сдерживания России", — заявил Лавров.

Дачич добавил, что Белград не будет присоединяться к санкциям против Москвы.

"Конечно, когда речь идёт о Сербии, мы со своей стороны будем также оказывать любую поддержку России, и, как вы уже знаете, мы не присоединились и не присоединимся к односторонним санкциям, которые были введены против России, так называемым мерам", — сказал Дачич.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что готов рассмотреть снятие санкций с России в случае сотрудничества Москвы с Вашингтоном по нескольким вопросам.