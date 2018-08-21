Российская армия начала получать танки Т-14 "Армата"

Вице-премьер Юрий Борисов заявил на международном форуме "Армия-2018" о том, что Вооруженные силы РФ начали получать новые танки на базе "Армата", сообщает "DailyХайп".

Сообщается, что уже более 100 машин законтрактованы и поступают в войска.

Т-14 "Армата" — новейший российский танк, а также первый в мире танк третьего послевоенного поколения. На машину установлена необитаемая башня, активная и динамическая защита, дистанционно управляемый боевой модуль с мощной пушкой и автоматической системой перезарядки. Впервые танк был показан на репетиции парада Победы в 2015 году.