Миронов поддержал отмену пенсионных привилегий депутатов

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов поддержал инициативу "Единой России" по отмене особых пенсий и льгот для депутатов и сенаторов, сообщает "РИА Новости".

Комментируя соответствующее предложение секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, Миронов заявил, что его партия неоднократно поднимала вопрос об отмене социальных и пенсионных льгот для членов Государственной думы. Последняя попытка внести изменения в законодательство относительно членов ГД была в мае.

Свое предложение Турчак озвучил в понедельник, 20 августа, на совместном заседании Генсовета и совета руководителей фракции "Единая Россия", посвященном совершенствованию российской пенсионной системы.

"Считаю, что это будет справедливым", — сказал Турчак. По его словам, предложение должно вступить в силу с января 2019 года.

Напомним, в начале июля на сайте Госдумы была опубликована информация о пенсионных доходах депутатов. Так, стаж от 5 до 10 лет дает право на 55% денежного вознаграждения депутата, свыше 10 лет работы в должности парламентария принесут прибавку к пенсии в размере 75% от зарплаты. Отмечается, что денежное вознаграждение депутата ГД в 2018 году составляет 84 774 рубля.

Что касается "голых" цифр, то среднемесячная зарплата депутата Госдумы в 2018 году составляет 399,3 тысячи рублей до уплаты подоходного налога (то есть "на руки" депутат в среднем получает 347,4 тысячи рублей).