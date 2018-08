США внесли в санкционный список ряд российских граждан и компаний

Министерство финансов США ввело санкции в отношении двух граждан России, трех российских компаний и шести судов под российским флагом, сообщает RT.

Как говорится в заявлении ведомства, речь идет о списке киберсанкций и списке санкций по Северной Корее.

Так, под санкциями, связанными с кибердеятельностью, оказались Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения.

Также в списки санкций попали санкт-петербургская компания Vela-Marine LTD, Primorye Maritime Logistics Co LTD и шесть судов под флагами России.