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Защитой Крымского моста займется подводный беспилотник от "Ростеха"

, ИА "Амител"
Беспилотник в первую очередь предназначен для охраны мостов и боевых кораблей от террористов

Фото: poslednie-news.ru

"Ростех" на международном форуме "Армия-2018" показал прототип подводного беспилотника со стрелковым оружием, разработка которого обошлась предприятиям концерна более чем в 10 млн рублей. Робот может заинтересовать Росгвардию, рассчитывают в госкорпорации, пишет РБК.

"Ростех" впервые продемонстрировал подводный беспилотный аппарат, оснащенный стрелковым оружием, рассказал изданию заместитель главного конструктора по носимому вооружению и боевой экипировке ЦНИИточмаш Олег Чикирев. Боевой робот получил название "Нерпа", помимо ЦНИИточмаша его разрабатывали в научно-производственной группе МАКО (оба предприятия входят в "Ростех").

"Это наша инициативная работа — сейчас мы ищем потенциальных заказчиков, которые скажут, с какой нагрузкой сделать итоговую версию робота. То есть вместо автомата нагрузкой может быть и какой-то тротиловый эквивалент", — рассказал Чикирев.

По его словам, подводный боевой беспилотник в первую очередь предназначен для охраны мостов и боевых кораблей от террористов.

"Когда мы разрабатывали этот робот, то планировали, что он пригодится Военно-морскому флоту, например морской пехоте, а также Росгвардии", — пояснил Чикирев. Он напомнил, что недавно был введен в эксплуатацию Крымский мост: "И Росгвардия, которая его охраняет, я думаю, им обязательно заинтересуется".

Сколько будет стоить подводный беспилотник, Чикирев не сказал, но уточнил, что цена изделия будет сформирована после технического задания от конкретного заказчика.

Предполагается, что максимальная глубина погружения беспилотника будет достигать 50 м. При этом устойчивая связь обеспечивается на расстоянии до 80 м. Вес аппарата составляет менее 30 кг, скорость хода — один узел, а запас хода — 4 часа.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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