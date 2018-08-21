Путин учредил медаль "За строительство Крымского моста"

Президент России Владимир Путин своим распоряжением учредил памятную медаль "За строительство Крымского моста". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Учредить памятную медаль "За строительство Крымского моста", — говорится в документе.

Медаль будет вручаться гражданам России, российским организациям, иностранным гражданам и организациям, которые внесли значительный вклад в строительство моста в Крым.

Вручение медали происходит от имени президента России. К медали также прилагается грамота.

Ранее Путин поручил учредить памятную медаль для награждения тех, кто внес значительный вклад в подготовку и проведение ЧМ-2018.