Президент России Владимир Путин в видеообращении на международном форуме "Армия-2018" заявил, что глобальную стабильность государства можно обеспечить только совместно, сообщает "РИА Новости".

"Ведь только вместе, доверяя друг другу, мы сможем противостоять общим вызовам и угрозам, обеспечить глобальную стабильность и безопасность", — отметил Путин.

По его словам, военно-технический форум "Армия" традиционно собирает ведущих российских и зарубежных специалистов, служит площадкой для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества и содействует укреплению партнерских контактов между оборонными ведомствами разных стран.

На форуме вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что в Минобороны России начали разработку нового самолета с вертикальным взлетом и посадкой для авианосцев, а также заявил, что Вооруженные силы РФ начали получать танки на базе "Армата".