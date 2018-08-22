Вечером 22 августа барнаульское "Динамо" на домашнем стадионе в матче 1/32 финала Кубка России по футболу примет одного из лидеров ФНЛ – томскую "Томь". Начало игры в 18:30.

В предыдущем раунде, 1/64 финала, бело-голубые в серии пенальти одолели омский "Иртыш" — своего извечного соперника по зоне "Восток" Второй лиги. "Томь" же, как и все клубы рангом выше, вступает в борьбу за Кубок только со стадии 1/32 финала. Отметим, что томичи, в отличие от барнаульцев, очень резво начали сезон в первой лиге и пока занимают промежуточное второе место, которое дает право напрямую выйти в Российскую премьер-лигу. При всем этом в составе Томска нет ярко выраженных звезд, но есть немало перспективных игроков, часть из которых уже привлекается в молодежную сборную России, другие и вовсе в позапрошлом сезоне успели понюхать пороха РПЛ.

Насколько известно, официально задачи вернуться в "высший свет" перед "Томью" не стоит, но если все будет складываться удачно по ходу сезона, вряд ли сибиряки станут отказываться от повышения в классе.

Вообще в стартовых 7 турах "Томь" одержала 5 побед, по разу проиграв и сыграв вничью. Разница забитых и пропущенных мячей: 10-2. Пока команда из Томска идет на втором месте в таблице, уступая лишь очко дублю "Краснодара". Динамо же стартовало достаточно средне — в 4 играх одержана единственная победа, два матча завершились вничью, еще один был проигран. В итоге — 5 набранных очков и разница мячей в 4-5.

Кстати, противостояние Барнаула и Томска имеет давние корни, болельщики со стажем могут вспомнить 1990-е годы, когда "Томь" еще не начала свое восхождение наверх.

Между тем команды ФНЛ приезжают в Барнаул по большим праздникам. Это связано с не очень удачной игрой "Динамо" в кубковом турнире. Последний раз на стадии 1/32 финала Кубка России бело-голубые играли дома с красноярским "Енисеем" под руководством Андрея Тихонова, уступив 0:3 в 2015 году.

Примечательно, что в случае успеха в матче с "Томью" (маловероятно, но все же) "Динамо" и вовсе впервые в истории может привезти в Барнаул команду РПЛ. Жеребьевка 1/16 финала пройдет позднее, но пока точно известно, что в числе потенциальных соперников 4 коллектива — "Оренбург", "Крылья Советов", "Енисей", "Анжи". Все эти клубы трудно причислить к грандам, а дагестанцам и красноярцам и вовсе уготована борьба за выживание. Тем не менее барнаульскому зрителю, не избалованному матчами с клубами из элитного российского дивизиона, этой вывески хватило бы, чтобы заполнить стадион как в лучшие годы.