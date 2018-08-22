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Алтайские дорожники завершат ремонт трассы к родине Калашникова в 2019 году

, ИА "Амител"
Пока работы ведутся в Поспелихинском районе, новые технологии, которые здесь применяются, продлят срок жизни трассы в три раза

Фото: sgd22.ru

Ремонт стратегического значения

В Алтайском крае впервые ремонтируют региональную дорогу с использованием технологии лазерного нивелирования. Использование ноу-хау не только позволяет экономить бюджетные деньги, но и ускорить процесс восстановления трассы, сделав его к тому же более качественным.

К реконструкции автомобильной дороги "Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан" подрядчик, Южное ДСУ, приступил в июне 2018 года. Завершение контракта намечено на 2019 год. Кстати, именно в следующем ноябре в Алтайском крае будет отмечаться 100-летие оружейника Михаила Калашникова. В этой связи ожидается значительный рост турпотока на малую родину знаменитого конструктора — в село Курья. Поэтому строительство новой современной дороги окажется как нельзя кстати.

Но вернемся пока к реконструкции участка, находящегося в Поспелихинском районе. По планам, до конца года должен быть обновлен отрезок пути протяженностью 35 км. Суммарная стоимость контракта составляет более 350 млн рублей. Речь идет о дороге регионального значения, ремонтируемой по стандартам и технологиям, которые применяются на трассах федерального значения. Стоит добавить, что одна полоса движения открыта для автомобилистов, чтобы минимизировать возникающие неудобства при ремонте.

Всего на данном участке при выполнении дорожных работ задействовано не менее 50 человек и порядка 30 единиц техники.

По словам руководителя Южного ДСУ Сергея Разумова, сейчас рабочие занимаются так называемым основанием "дорожной одежды". При этом используется технология холодного ресайклинга с последующим устройством двух слоев асфальтобетона. Это укрепление грунтов, каменных материалов и асфальтового гранулята, получаемого в результате дробления асфальтобетонного лома различными вяжущими, путём предварительного фрезерования и смешения на дороге.

Технологии XXI века

Машины для ресайклинга  были закуплены в Алтайском крае, одна из них находится на балансе Южного ДСУ. В следующем году компания планирует их использовать при ремонте и других участков дорог в крае.

"На одном из участков мы опробовали новую технологию – почти на десятикилометровом отрезке от федеральной трассы и до моста через реку Алей асфальтобетон был уложен с добавлением модификаторов на основе резиновой крошки. Данный состав считается более устойчивым к пластическим деформациям", — отметил Сергей Разумов. Кстати, при стандартной гарантии на верхнее дорожное полотно в 4 года, здесь дорожники уверяют, что вернутся к капремонту не ранее чем через 10-12 лет.

Большие надежды на новую дорогу возлагают и местные власти. В Поспелихинском районе в последние несколько лет серьезные проблемы создает высокий уровень грунтовых вод. Поэтому технология, применяемая Южным ДСУ, позволяет сохранить дорожное покрытие.

Не последнюю роль в рекордных сроках эксплуатации региональной трассы играет еще одно ноу-хау – ЗD-система лазерного нивелирования. Ее главное предназначение — обеспечить максимальную ровность ремонтируемой дороги.

"В программу задается проектная линия с отметками, содержащая необходимые параметры, соответствующие общепризнанным стандартам, при помощи лазерного сканера создается цифровая модель поверхности ремонтируемого участка с отрисовкой профиля покрытия со всеми провалами и неровностями, а в дальнейшем при обработке полученных данных создается проектная поверхность покрытия с учетом оптимального перераспределения материалов существующей дорожной одежды по ремонтируемому участку", — рассказал замначальника "Алтайавтодора" по строительству, качеству и техническим вопросам Константин Зорий.

Созданная проектная поверхность загружается в систему, которая управляет рабочими элементами механизмов, позволяя в автоматическом режиме осуществить срезку существующего асфальтобетонного покрытия, распределить материал по поверхности с последующей переработкой и укладкой вышележащих слоев дорожной одежды в проектное положение, обеспечив достижение заданной ровности.

Константин Зорий также добавил, что такая технология позволяет повысить темп работ, удешевить производство, грамотно перераспределяя материал, и улучшить качество. Например, в результате использования подобной системы фреза автоматически срезает нужное количество материала на определенном участке. Роль человеческого фактора при этом фактически сводится к нулю, к тому же нет и перерасхода материалов.

Для справки: производительность работ на ремонтируемом участке составляет порядка 1000 м в день, что является очень высоким показателем для любой подрядной организации, занимающейся дорожными работами.

Новый мост как "бонус"

Кстати, благодаря новым технологиям удается существенно экономить. Для примера, на отрезке в 1 км при работе по старым методам стоимость составляла от 30 до 40 млн рублей, сейчас же она варьируется в пределах 12-15 млн рублей.

Контроль работ осуществляется при помощи геодезических спутниковых приемников и геодезических инструментов. Такая система позволяет отметить значения отклонений от идеальной модели в текущий момент и сравнить с проектом с точностью до миллиметра.

Если погода позволит, все работы на участке, проходящем через Поспелихинский район, будут завершены досрочно, в сентябре. В следующем году дорожникам предстоит выполнить ремонт на последнем отрезке трассы Поспелиха – Курья – Третьяково.

Заметим, до этого дорожники заменили мост через реку Алей в Поспелихе, сделав его капитальным и доступным для большегрузов. К слову, объект сейчас практически завершен. Здесь осталось доделать барьерное ограждение и частично покрасить. Уже произведено и берегоукрепление.

Между тем мост имеет стратегическое значение — он соединяет населенные пункты с трассой федерального значения А-322. Длина нового моста вместе с подходами составляет 595 м, ширина проезжей части с тротуарами — 13,5 м.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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