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Власти США заморозили активы России в Америке на сотни миллионов долларов в рамках санкций в отношении Москвы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова замминистра финансов США Сигал Манделкер, подготовленные к слушаниям с ее участием в банковском комитете Сената Конгресса США.

На данный слушаниях рассматривается политика санкций США в отношении РФ. Манделкер курирует противодействие терроризму и финансовую разведку.

В докладе сказано, что действия Минфина США "имели обширные последствия для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, включая блокирование российских активов на сотни миллионов долларов в Соединенных Штатах".

Она считает, что последствия экономических ограничений США "ощущаются далеко за пределами затронутых организаций и лиц".

По словам замминистра, санкции Запада и следующая за этим геополитическая напряженность повысили уровень неопределенности и затормозили внутренние и иностранные частные капиталовложения в РФ. "В энергетическом секторе наши санкции ограничили важные инвестиции в разведочные ... проекты, необходимые для того, чтобы увеличить объемы добычи нефти и газа в России. В целом зарубежные прямые инвестиции в Россию упали с 2013 года более чем на 5%, причем ощутимое их снижение пришлось на долю прямых инвестиций из США — они сократились с 2013 года на 80%", — приводит агентство слова Манделкер.

Отмечается, что прямые инвестиции в РФ со стороны других крупных экономик также снизились за подобный период. "Россия принимает во внимание эти последствия", — добавила замминистра.