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Алтайское краевое управление Федеральной антимонопольной службы РФ возбудило дело в отношении сети быстрого питания "Грильница". Компанию и ее владельца обвиняют в недобросовестной конкуренции, пишет пресс-служба ведомства.

Уточняется, что "Грильницу" подозревают в безосновательном использовании исключительных прав FIFA.

Факт нарушения установили в ходе наблюдения сайта сети быстрого питания. В разделе "Акции" предлагаются подарочные сертификаты, в которых на фоне официальной концепции визуального оформления чемпионата мира по футболу размещена официальная эмблема в виде кубка с надписью FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018, которая выполнена специально созданным для чемпионата официальным шрифтом DUSHA, отмечают антимонопольщики.

Данная эмблема является зарегистрированным товарным знаком FIFA. По имеющимся данным, организация не заключала договоров, которые позволяют "Грильнице" ассоциировать себя с мундиалем.

Отмечается, что дело возбуждено из-за того, что незаконное использование знака "может ввести потребителей услуг сети питания "Грильница" в заблуждение относительно причастности к Чемпионату и обеспечить необоснованные преимущества в предпринимательской деятельности",

Дело будут рассматривать 29 августа текущего года.