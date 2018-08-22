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Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян обвинил РФ в задержке свыше 150 иностранных судов у Керченского пролива. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на его заявление в эфире канала "112 Украина".

Слободян отметил, что у него нет точных данных, однако, "это, кажется, более 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты".

Он рассказал, что пограничники РФ продолжают осмотр судов, двигающихся в Азовское море. В результате они задерживаются на несколько дней. Слободян добавил, что идущие в Российские порты корабли якобы минуют пролив почти без задержек.

При этом Слободян связал решение данной "проблемы" с крымским вопросом.