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Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе подтвердил появившиеся накануне сообщения в СМИ о том, что попросил гражданство Грузии, пишет РИА Новости, ссылаясь на "Говорит Москва".

Певец отметил, что не скрывает этого факта. "Однако это не означает, что я отказываюсь от российского гражданства", — подчеркнул Меладзе, добавив, что его действия не противоречат законодательствам обеих стран.

Ранее стало известно, что певец, уроженец города Батуми, решил использовать новые поправки в грузинском законодательстве, дающие возможность уроженцам страны опять получить гражданство. Артист обратился по этому вопросу в Минюст.

Меладзе отметил, что родился и вырос в Грузии в то время, когда между Тбилиси и Москвой не существовало границ. Однако после их появление исполнитель захотел стереть их "хотя бы для себя".

"Исторически и ментально наши народы были и остаются и по сей день близкими по-братски. Возникновение границ поставило нас перед выбором", — добавил Меладзе.

Он уверен, что получение еще одного гражданства "не наносит никому морального ущерба".

Агентство отмечает, что у певца есть звание народного артиста Чеченской республики, полученное в 2008 году.