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Соцсеть "ВКонтакте" запустила платформу VK Apps, позволяющую вызвать такси, заказать еду или рассчитать стоимость ОСАГО без перехода на сторонние ресурсы. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Разработчики назвали VK Apps "удобной и современной заменой сторонним сайтам и приложениям", в которой все необходимое находится "под рукой" и использует "привычный интерфейс мобильного приложения "ВКонтакте". По словам главы направления технических интеграций соцсети Ирины Денежкиной, пользователи могут вызывать такси, заказывать еду и выбирать туры, не покидая соцсеть.

Подчеркивается, что любой разработчик сможет бесплатно создать свой сервис на платформе VK Apps. Пользователи могут найти его в новом пункте "Сервисы" в меню мобильного приложения.