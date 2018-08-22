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Путин наградил Бондарчука орденом Александра Невского

, ИА "Амител"
Режиссер был удостоен награды за вклад в развитие отечественной культуры

Фото: filmpro.ru

Российский лидер Владимир Путин присвоил государственные награды и звания деятелям искусства. В частности, режиссер Федор Бондарчук был удостоен ордена Александра Невского, пишет РИА Новости, ссылаясь на указ, размещенный на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что Бондарчук, являющийся генпродюсером ООО "Арт Пикчерс Вижн", получил награду "за большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой коммуникации и многолетнюю плодотворную деятельность".

Также медали ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени были удостоены режиссер Валерий Тодоровский, актер Николай Фоменко и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев. Медали "За заслуги перед Отечеством" II степени получили актер Гоша Куценко и директор государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Звание "Заслуженный артист России" получили актер Леонид Барац, Виктор Добронравов, Дмитрий Дюжев, Максим Матвеев, Андрей Мерзликин, Ростислав Хаит, актрисы Дарья Мороз и Светлана Ходченкова.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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