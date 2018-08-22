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Разведка США полагает, что российская ракета с ядерным двигателем при испытаниях в ноябре прошлого года упала в Баренцево море, Россия готовит операцию по ее возвращению. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на американский телеканал CNBC.

Источники, якобы ознакомившиеся с докладом американской разведки, сообщают, что "российская ракета с энергетической установкой остается утерянной в море после неудачного испытания в прошлом году и Москва готовится к попытке ее возвращения". В операции будут участвовать три судна, одно из которых оборудовано для работы с радиоактивными веществами. Дата начала операции неизвестна.

В докладе разведки Штатов не упоминается какой-либо потенциальный ущерб для здоровья людей или экологии из-за возможного повреждения ядерного реактора ракеты. Аналитики полагают, что если россияне смогут вернуть ракету, то Москва сможет использовать план данной операции как основу при других операциях по возвращению ракет в будущем.

Ранее канал со ссылкой на источник сообщал, что с ноября прошлого года по февраль 2018-го ракету указанного типа испытывали в России четырежды. По версии CNBC, во всех четырех случаях тесты завершились неудачно. Самое длительное из испытаний якобы продолжалось около двух минут, ракета пролетела примерно 35 км, а затем над ней потеряли контроль.

Глава РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта рассказал о ряде разработок систем вооружений, которые не имеют аналогов в мире. Среди них межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", авиационный ракетный комплекс "Кинжал", крылатая ракета с ядерной энергоустановкой и подводный беспилотник, который можно оснастить обычными и ядерными боеприпасами.