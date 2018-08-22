Фото: dw.com

Экс-адвокат главы Белого дома Майкл Коэн признал себя виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушениях правил финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа и в махинациях в банковской сфере. Такое заявление он сделал в федеральном суде Нью-Йорка, пишет ТАСС, ссылаясь на Associated Press.

Агентство отмечает, что Коэн подтвердил сведения СМИ США, признав вину в обмен на возможное смягчение наказания. Сделкой предусмотрено, что экс-адвокат президента не будет опротестовывать любой приговор, который предусматривает лишение свободы на срок от 46 до 63 месяцев.

Отмечается, что Коэн признал вину в том числе в нецелевом использовании средств, которые были отпущены на предвыборную кампанию Трампа. Часть этих денег выплатили за молчание экс-порноактрисе и стриптизерше Стефани Клиффорд, которая заявила о своей интимной связи с действующим главой государства.

В январе сообщалось, что Коэн за месяц до выборов в Штатах в ноябре 2016 года заплатил Клиффорд 130 тысяч долларов для того, чтобы она хранила в секрете информацию об интимных отношениях с нынешним президентом. Они якобы имели место еще в 2006 году. По словам самого Коэна, он заплатил бывшей порноактрисе из своих денег без ведома Трампа.

Клиффорд подала иск в отношении главы США и его адвоката, добиваясь аннулирования соглашения, которое обязывает ее скрывать данные сведения. Также она обвиняет их в распространении порочащих ее сведений.