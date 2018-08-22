Фото: avia-simply.ru

Пассажирский Ту-204, вылетевший из Уфы в Сочи, экстренно вернулся обратно после того, как в одном из двигателей произошел пожар. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что после вылета из Уфы в воздухе у лайнера загорелся левый двигатель.

Командир решил экстренно вернуться в Уфу и посадить лайнер на аэродроме вылета.

Сообщается, что около 4:00 мск среды, 22 августа, самолет благополучно приземлился. Пассажиры и экипаж не пострадали.