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Бизнесмен Виктор Вексельберг, который попал в апреле под санкции американского Минфина, не имеет банковских счетов на Кипре. Такое заявление сделал его официальный представитель, комментируя информацию американского ведомства о заморозке счетов Вексельберга на Кипре, пишет ТАСС.

На Кипре были счета аффилированных с Вексельбергом компаний, однако объем денег на них был незначительным. "У некоторых аффилированных с нами компаний счета были, но каких-то значительных средств на них не было ни у одной из этих компаний", — добавил он.

Ранее стало известно, что банковские счета бизнесменов из России Олега Дерипаски и Вексельберга на Кипре заморозили после того, как Минфин США внес их в санкционный список. "6 апреля счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга были заморожены", — цитирует издание заявление замминистра финансов Штатов Сигал Манделкер.

Также она отметила, что Кипр остается юрисдикцией, которая вызывает опасения США с точки зрения отмывания российских денег.

Получить официальный комментарий у Дерипаски агентство не смогло.

В апреле 2018 года Америка внесла в санкционный список владельца "Реновы" Виктора Вексельберга, а также Олега Дерипаску и связанные с ним компании — "Русал", холдинги "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго", "Группу ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань". Включение в список санкций подразумевает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести с ними бизнес.