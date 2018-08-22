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Глава Минюста Латвии Дзинтарс Разначс и его эстонский коллега Урмас Рейнсалу заявили о планах добиться от РФ возмещения ущерба за "советскую оккупацию". Об этом сказано в заявлении эстонского ведомства, пишут "Известия".

Представители правительств двух стран встретились в Риге в честь столетия обоих государств и по итогам заседания приняли заявление о ценности сотрудничества в увековечивании и осмыслении исторического наследия с целью обеспечения безопасности двух стран.

Также министры юстиции Латвии и Эстонии в заявлении подчеркнули "важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к РФ как правопреемнику СССР".

Главы министерств обсудили юридические возможности для последующих шагов по данному вопросу и возможные меры на уровне ООН.

Издание напоминает, что страны Прибалтики обвиняют Советский Союз в оккупации их территорий в период с 1940 по 1991 год.

Руководство РФ не раз отмечало нелепость заявлений об "оккупации", поскольку страны Прибалтики вошли в состав СССР на договорной основе.