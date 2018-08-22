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Глава Минюста Латвии Дзинтарс Разначс и его эстонский коллега Урмас Рейнсалу заявили о планах добиться от РФ возмещения ущерба за "советскую оккупацию". Об этом сказано в заявлении эстонского ведомства, пишут "Известия".
Представители правительств двух стран встретились в Риге в честь столетия обоих государств и по итогам заседания приняли заявление о ценности сотрудничества в увековечивании и осмыслении исторического наследия с целью обеспечения безопасности двух стран.
Также министры юстиции Латвии и Эстонии в заявлении подчеркнули "важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к РФ как правопреемнику СССР".
Главы министерств обсудили юридические возможности для последующих шагов по данному вопросу и возможные меры на уровне ООН.
Издание напоминает, что страны Прибалтики обвиняют Советский Союз в оккупации их территорий в период с 1940 по 1991 год.
Руководство РФ не раз отмечало нелепость заявлений об "оккупации", поскольку страны Прибалтики вошли в состав СССР на договорной основе.
Комментарии
Согласиться на их формулировку, при условии что они оплатят все траты Советского Союза на них за это время. И выяснится что они еще и будут должны.... Не надо только их назад забирать за долги - пусть платят и пищат.