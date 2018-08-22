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Уроженец Узбекистана предстанет перед судом в Барнауле по обвинению в покушении на дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

44-летнему мужчине инкриминируют часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам).

Согласно информации следствия, мужчина занимается грузоперевозками из Узбекистана в Россию. В конце июля текущего года он передвигался по трассе на большегрузном автомобиле по направлению в краевую столицу.

"В связи с тем, что транспортное средство двигалось в зоне действия дорожного знака "Ограничение массы", запрещающего движение транспортных средств свыше 5 тонн, оно было остановлено сотрудниками ДПС ГИБДД. За несоставление протокола об административной ответственности водитель предложил сотруднику полиции взятку, однако довести преступный умысел до конца ему не удалось — полицейский от денег отказался", — уточняют в СКР.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.