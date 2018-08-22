Фото: Amic.ru

Пламя охватило баню в поселке Фирсово под Барнаулом глубокой ночью в среду, 22 августа — тушение пожара, как сообщили порталу Amic.ru очевидцы, прошло, мягко говоря, не без проблем.

Возгорание произошло около трех часов ночи. Как сообщила нашему порталу местная жительница, минут через 15-20 прибыла первая пожарная машина из Бобровки. По словам собеседницы Amic.ru, в ней был только водитель — пожилой мужчина.

"Минут десять он пытался добыть воду из машины. "Меня ж этому не учили! Я простой водитель!" — оправдывался мужик", — рассказывает очевидица ЧП.

Также жительница Фирсово подчеркивает, что рукава (пожарные шланги) были с порывами и прибывший в пожарной машине мужчина держал их руками, пока хозяева поливали.

"Вторая машина появилась еще минут через 10 с одним пожарным. Да, он был в костюме, каске, но средств спецзащиты не было. Рукава, как сказал этот пожарный, еще советские. Говорит: "Что хотите, всех посокращали, народу просто нет". Вот такая у нас боеготовность спасательных служб", — сетует собеседница.