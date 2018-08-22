Фото: Amic.ru
Пламя охватило баню в поселке Фирсово под Барнаулом глубокой ночью в среду, 22 августа — тушение пожара, как сообщили порталу Amic.ru очевидцы, прошло, мягко говоря, не без проблем.
Возгорание произошло около трех часов ночи. Как сообщила нашему порталу местная жительница, минут через 15-20 прибыла первая пожарная машина из Бобровки. По словам собеседницы Amic.ru, в ней был только водитель — пожилой мужчина.
"Минут десять он пытался добыть воду из машины. "Меня ж этому не учили! Я простой водитель!" — оправдывался мужик", — рассказывает очевидица ЧП.
Также жительница Фирсово подчеркивает, что рукава (пожарные шланги) были с порывами и прибывший в пожарной машине мужчина держал их руками, пока хозяева поливали.
"Вторая машина появилась еще минут через 10 с одним пожарным. Да, он был в костюме, каске, но средств спецзащиты не было. Рукава, как сказал этот пожарный, еще советские. Говорит: "Что хотите, всех посокращали, народу просто нет". Вот такая у нас боеготовность спасательных служб", — сетует собеседница.
Комментарии
А что в большой деревне Фирсово нет пожарной части? С Бобровки ехать не меньше 20 минут! Позор!
Ближайшая ПЧ в Санниково, да и то как видимо так себе.
А у большого шефа наверное зарплата 10 000рублей, на ОКЕ ездит, в коммуналке ютится,бедняга. СК=инуться всем народом на нужды МЧС !!!
Оптимизация в действии!!!! Бедным олигархам ведь не хватит, да и начальству надо что то красть!
адрес есть ?
Ха, народ вашпе не суетиться!!! Баня горит, а мужики ходят как вроде шашлык на мангале жарят, только сигареты не хватает и стакана с пивасиком!!!!
Тут надо понимать, что у пожарных выездов десятки каждые сутки. Видимо, даже снаряжение не выдерживает. Целое и новое - там, где никто не работает. Но задачу они свою выполняют, баня сгорела а дома-то целы! Люди не пострадали! А что не сразу приехали - пожары ж одновременно бывают, не знаете что ли. И кто в этих пожарах виноват? Да мы с вами...
Зато "новые технологии" освоили- СПАМ на мобильники, по технологии овер бродкастинг, во! И теперь мы точно знаем, что спасать от пожара нас никто не собирался, ибо "в летнее время возможны пожары", и нас об этом предупредили.