Среда, 22 Август, 11:41

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Форум

$ 67,18
€ 77,35
457729
15°
Обь
164см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний-2018Дорожный ремонт - 2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Рукава с порывами: как под Барнаулом тушили сильный ночной пожар

, ИА "Амител"
Пламя охватило баню в поселке Фирсово в ночь на 22 августа

Фото: Amic.ru

Пламя охватило баню в поселке Фирсово под Барнаулом глубокой ночью в среду, 22 августа — тушение пожара, как сообщили порталу Amic.ru очевидцы, прошло, мягко говоря, не без проблем.

Возгорание произошло около трех часов ночи. Как сообщила нашему порталу местная жительница, минут через 15-20 прибыла первая пожарная машина из Бобровки. По словам собеседницы Amic.ru, в ней был только водитель — пожилой мужчина.

"Минут десять он пытался добыть воду из машины. "Меня ж этому не учили! Я простой водитель!" — оправдывался мужик", — рассказывает очевидица ЧП.

Также жительница Фирсово подчеркивает, что рукава (пожарные шланги) были с порывами и прибывший в пожарной машине мужчина держал их руками, пока хозяева поливали.

"Вторая машина появилась еще минут через 10 с одним пожарным. Да, он был в костюме, каске, но средств спецзащиты не было. Рукава, как сказал этот пожарный, еще советские. Говорит: "Что хотите, всех посокращали, народу просто нет". Вот такая у нас боеготовность спасательных служб", — сетует собеседница.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

22.08.2018 09:55
гость!

А что в большой деревне Фирсово нет пожарной части? С Бобровки ехать не меньше 20 минут! Позор!

0  0
22.08.2018 10:16
- гость -

Ближайшая ПЧ в Санниково, да и то как видимо так себе.

0  0
22.08.2018 10:20
Гость

А у большого шефа наверное зарплата 10 000рублей, на ОКЕ ездит, в коммуналке ютится,бедняга. СК=инуться всем народом на нужды МЧС !!!

0  0
22.08.2018 10:41
гость

Оптимизация в действии!!!! Бедным олигархам ведь не хватит, да и начальству надо что то красть!

0  0
22.08.2018 10:57
- гость -

адрес есть ?

0  0
22.08.2018 11:11
- гость -

Ха, народ вашпе не суетиться!!! Баня горит, а мужики ходят как вроде шашлык на мангале жарят, только сигареты не хватает и стакана с пивасиком!!!!

0  0
22.08.2018 11:13
Гостья

Тут надо понимать, что у пожарных выездов десятки каждые сутки. Видимо, даже снаряжение не выдерживает. Целое и новое - там, где никто не работает. Но задачу они свою выполняют, баня сгорела а дома-то целы! Люди не пострадали! А что не сразу приехали - пожары ж одновременно бывают, не знаете что ли. И кто в этих пожарах виноват? Да мы с вами...

0  0
22.08.2018 11:17
Митенька ржевский

Зато "новые технологии" освоили- СПАМ на мобильники, по технологии овер бродкастинг, во! И теперь мы точно знаем, что спасать от пожара нас никто не собирался, ибо "в летнее время возможны пожары", и нас об этом предупредили.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< август 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
11:32
Премьер-министр Литвы назвал способ "сдержать "Газпром" 0
11:23
Российский триколор пронесут по центру Барнаула до набережной в День флага 0
11:14
В Австралии умер "русский Тарзан", проживший в лесу больше 60 лет 1
11:05
Пожарных поблагодарили за спасение памятника архитектуры в Змеиногорске 0
10:48
Алтайские дорожники завершат ремонт трассы к родине Калашникова в 2019 году 0
10:34
Пенсионную реформу в Госдуме обсуждали больше четырех часов 7
10:30
Развлечения для детей в Барнауле: на что способны четыре стихии 0
10:21
Поезд насмерть сбил подростка в Барнауле 2
10:13
Facebook удалил свыше 650 российских и иранских аккаунтов 0
10:04
Стало известно, кто достроит Художественный музей в Барнауле за 611 млн 6
10:00
Как школьнику принять участие во всероссийской онлайн-олимпиаде Кибервызов 0
09:49
Рукава с порывами: как под Барнаулом тушили сильный ночной пожар 8
09:31
Латвия и Эстония хотят взыскать с РФ компенсацию за "советскую оккупацию" 2
09:30
Группа риска: почему важно знать о диабете даже здоровым людям 0
09:26
Иностранец идет под суд в Барнауле за попытку дать взятку полицейскому 2
09:15
Представитель Вексельберга опроверг наличие у него счетов на Кипре 0
09:06
Барнаульское "Динамо" встречается в Кубке России с лидером ФНЛ из Томска 0
08:56
У пассажирского Ту-204 загорелся двигатель во время полета в Сочи 3
08:45
Выходной с семьей: где пройдет фестиваль мастер-классов и шоу-программа 0
08:41
Экс-адвокат Трампа признал себя виновным в мошенничестве 0
08:30
Оригинальные рецепты из сухих завтраков 0
08:30
Коллекции весна-лето 2019 представят в сентябре на "СибШуз/ШузСтар" 0
08:22
СМИ: российская ракета с ядерным двигателем упала в море в 2017 году 15
08:17
Алтайских бизнесменов приглашают к участию в бизнес-миссии во Вьетнам 0
08:06
Фильм об истории создания студии танца Larisa покажут в кинотеатре города 3
08:00
ЗаМУРчательный праздник: 25 августа в Барнауле пройдет выставка кошек 0
07:50
Доминирование над бездорожьем: как VIANOR стал дилером Stels в Барнауле 2
07:34
Как голосовать на выборах губернатора Алтая, если только исполнилось 18 лет 2
07:22
Минобразования: зарплата педагогов края за шесть лет выросла в два раза 23
07:15
Как выбрать детский сад в Барнауле, который получит до 500 тысяч из бюджета 1
07:03
Дом с возможностью создания спортзала продают в Барнауле за 15,9 млн руб. 0
06:48
"Наркомовские 100 грамм": что нужно знать о фронтовой водке 15
06:32
Алтайским турфирмам будут доплачивать по 1 млн руб. за 200 путешественников 3
06:23
Как в фильме ужасов: жуткие снимки из мира природы 4
06:14
Резкое похолодание придет в Алтайский край на фоне гроз и града 22 августа 0
06:01
Умнее с каждым годом: проходной балл в алтайские вузы значительно вырос 0
05:17
Путин наградил Бондарчука орденом Александра Невского 4
04:12
В соцсети "ВКонтакте" появились сервисы для заказа еды и вызова такси 2
03:06
Меладзе объяснил решение получить грузинское гражданство 0
02:09
Украина обвинила Россию в задержке свыше 150 иностранных судов 0
01:12
Барнаульскую "Грильницу" подозревают в незаконном использовании знака FIFA 2
00:31
США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов 4
23:40
Путин: глобальную стабильность можно обеспечить только совместными усилиями 1
23:20
Федор Бондарчук получил орден Александра Невского за развитие культуры 2
23:03
Путин учредил медаль "За строительство Крымского моста" 0
22:44
Защитой Крымского моста займется подводный беспилотник от "Ростеха" 0
22:33
США внесли в санкционный список ряд российских граждан и компаний 0
22:14
Концерн "Калашников" представил робота "Игорька" 0
21:43
Миронов поддержал отмену пенсионных привилегий депутатов 1
21:21
Российская армия начала получать танки Т-14 "Армата" 1

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.