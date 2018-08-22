Фото: ИА "Атмосфера"

Компания "Селф" будет достраивать проблемный Художественный музей в Барнауле на площади Октября за 611 миллионов рублей после того, как безальтернативно выиграла аукцион на работы на сайте госзакупок. Как следует из данных, в новый тендер входят все оставшиеся мероприятия, в том числе закупка и монтаж оборудования. Проект будет доделан из-за новых пожарных требований, а также с учетом доделки систем коммуникации.

Ориентировочно музей может быть достроен к 2020 году. Еще около 600 миллионов рублей власти Алтайского края намерены потратить на закупку оборудования для него. Таким образом, на достройку музея в целом потребуется около 1,2 миллиарда рублей, что в 5 раз больше, чем предполагалось ранее.

Государственный художественный музей превратился в главный долгострой из-за сложной ситуации в компании "СтройГАЗ". Изначальная проектная стоимость составляла 850 миллионов рублей. Стройка началась в 2012 году. Спустя три года была проведена проектно-сметная корректировка, и сумма контракта составила 430 миллионов. Однако строительство культурного объекта было полностью прекращено из-за невозможности выполнить свои обязательства компанией "СтройГАЗ", которая находится на грани банкротства.

Позже на объект должна была зайти компания "Селф", которая и выиграла аукцион. Однако за годы простоя в недостроенном здании стали образовываться дефекты, что требовало дополнительных расходов. Тогда было решено составить новую проектно-сметную документацию, которая прошла все стадии согласования.

Сейчас компания "Селф" уже активно строит несколько важных объектов в Алтайском крае. В частности, театр кукол "Сказка", который должен быть сдан летом 2019 года. Общая стоимость этого проекта оценивается почти в 300 миллионов рублей.

Строить Государственный художественный музей Алтайского края начали еще при прошлом руководителе региона Александре Карлине. Экс-губернатор гордился этой стройкой и неоднократно подчеркивал, что музей обязательно появится. Однако теперь открывать его будет уже другой руководитель региона.