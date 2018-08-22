Фото: twimg.com

Facebook удалил 652 аккаунта, групп и страниц за "скоординированное недостоверное поведение" на платформе этой соцсети и приложения Instagram. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на блог компании.

В заявлении говорится, что "часть подобных действий брала начало в Иране, часть — в России".

Соцсеть считает, что удаленные страницы могут быть связаны с источниками, которые правительство Штатов ранее идентифицировало как службы российской военной разведки. "Это не относится к действиям, выявленным нами в Иране", — подчеркивается в заявлении. Согласно ему, часть этих аккаунтов удалили еще раньше за кибератаки перед выборами в США 2016 года, а контент остальных, сравнительно недавних, был посвящен "политике в Сирии и на Украине".

31 июля компания утверждала, что смогла выявить новые попытки оказания политического влияния посредством размещения сообщений на фальшивых страницах в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. По данным газеты The New York Times, представители Facebook уже рассказали об этом законодателям в США в ходе нескольких встреч, которые прошли в Конгрессе в конце июля. Как утверждают представители соцсети, специалисты смогли зафиксировать кампанию, целью которой было посеять раздор в американском обществе с помощью размещения сообщений, касающихся политических или острых социальных тем.

Вашингтон не раз обвинял Москву во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Разбирательства по данному вопросу продолжаются.