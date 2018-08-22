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Тело молодого человека обнаружили поздним вечером 20 августа на железнодорожных путях на перегоне "Южный — Штабка" в Барнауле, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на данные Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

На место происшествия выезжала следственная группа. Повреждения на теле юноши говорят о том, что его сбил поезд.

Также установлено, что погибшим является житель Барнаула 2000 года рождения, которому, как отмечается, еще не исполнилось 18 лет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.