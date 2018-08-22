Фото: http://whatshappen.ru

В Госдуме накануне, 21 августа, прошли расширенные парламентские слушания по правительственному законопроекту о повышении пенсионного возраста. Парламентарии, представители правительства и эксперты обсуждали пенсионную реформу свыше четырех часов. В это время у стен парламента проходили протестные пикеты, пишут "Ведомости".

Напомним, в России хотят увеличить пенсионный возраст для мужчин с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63. Дума приняла документ в первом чтении 19 июля. Дата второго чтения пока не назначена, прием поправок завершается 24 сентября. По итогам слушаний в Думе будет создана специальная рабочая группа, в которой согласились участвовать Топилин, Кудрин, Фадеев, Мау и Шмаков. Она займется доработкой законопроекта.

Со стороны кабмина законопроект представлял глава Минтруда Максим Топилин. Он отметил, что ключевая задача повышения пенсионного возраста – ускорение индексации пенсий. Согласно планам правительства, со следующего года пенсии должны увеличиться на 1000 рублей (соответствует индексации на уровне 7%) и к 2024 году достигнуть 20 000 рублей. Подобный порядок индексации будет закреплен поправками ко второму чтению правительственного законопроекта, сказал министр.

Топилин отметил, что тянуть с реформой нельзя. Он подчеркнул, что ближайшие годы являются наиболее оптимальными для повышения пенсионного возраста. В перспективе 5–10 лет в РФ не будет такого удачного стечения обстоятельств, когда на рынок выходит немногочисленное поколение периода спада рождаемости и в то же время значительное число граждан становятся пенсионерами, объяснил чиновник. "Если мы повременим, то у нас не будет таких соотношений между входящими на рынок труда и теми, кто выходит на пенсию", – указал министр.

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин также заявил о необходимости безотлагательной реализации реформы. "Может, надо было темпы сделать более мягкими, сроки заранее продумать, чтобы все могли подготовиться, но это надо было делать 10 лет назад", – ответил Кудрин на вопрос спикера Госдумы Вячеслава Володина, могло ли правительство пойти по другому пути. Также Кудрин отметил, что страна "подошла к черте", откладывать данный вопрос некуда.

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов призвал выступающую против законопроекта парламентскую оппозицию не быть популистами. По его словам, выступающие за отсрочку пенсионной реформы политики стремятся просто повысить свой рейтинг и отказываются от ответственности, понимая, что в будущем неизбежное решение о повышении пенсионного возраста придется принимать другим. В частности, он прокомментировал предложение изъять недостающие деньги у миллиардеров. В рейтинге Forbes оцениваются в первую очередь активы и реальные предприятия бизнесменов, а не денежные счета, отметил Неверов. "Кто это будет делать, я имею в виду отнимать [активы], кому продавать? Ну хорошо, давайте, даже если переведем все это в деньги, сложим, скажем, первую двадцатку Forbes, посчитаем всю эту сумму – денег хватит максимум на два года выплаты пенсий", – заключил Неверов.

Также он напомнил присутствовавшим, что партия подготовила поправки ко второму чтению законопроекта для смягчения реформы. В понедельник партия предложила сохранить на переходный период все существующие льготы и социальные выплаты для людей текущего пенсионного возраста, а также выплачивать накопительную пенсию в границах прежних возрастов. Кроме того, единороссы предлагают сократить трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию на пять лет, до 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, не повышать пенсионный возраст для коренных малочисленных народов Севера и предоставлять достигшим нынешнего пенсионного возраста дополнительный отпуск.

Наконец, секретарь генсовета партии Андрей Турчак выступил за отмену пенсионных преференций депутатам Госдумы и сенаторам. Володин, комментируя это предложение, заявил: "Давайте мы будем обсуждать, когда она поступит. Это вопрос важный, но это самое простое решение, которое можно принять".