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Дрожь земли: как прошла презентация новой буровой установки "Алтайгеомаша"

, ИА "Амител"
Установка предназначена для геолого-разведочных работ, глубина бурения — до 1 км

Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Барнаульская компания "Алтайгеомаш", специализирующаяся на производстве буровых установок, провела презентацию своего очередного ноу-хау. На территории завода гостям была продемонстрирована самоходная установка колонкового бурения с подвижным вращателем 6-го класса.

Как рассказали представители завода, на весь процесс создания новой модели — от появления первых чертежей до момента демонстрации в условиях, приближенных к "боевым", ушло чуть более года. Не такой уж большой срок, учитывая сложность механизма.

Гендиректор ИСК "Союз" Владимир Отмашкин (компания несколько лет назад выкупила до этого испытывавший серьезные трудности "Геомаш") посетовал, что буровая установка, показанная гостям, является пилотной и выпущена пока в единственном экземпляре: "Главной моей мечтой остается, чтобы мы вышли наконец-то на серийное производство. Не могу сказать, что у нас нет заказов. Это не так. Но почти всем геолого-разведочным компаниям требуется штучный, эксклюзивный товар. Для нас, как для завода, это, конечно, не совсем выгодно. Да и неправильно, в общем-то, выпускать модель в единичном варианте. Надеюсь, что наш последний образец в этом смысле ждет более светлое будущее".

Кроме того, Владимир Отмашкин рассказал, что практически на 90% буровая установка укомплектована агрегатами, выпускаемыми на "Алтайгеомаше". "Да, мы почти полностью ушли в этой модели от импортных комплектующих, но, к сожалению, отдельные детали здесь все-таки иностранной сборки. Будем в дальнейшем стремиться их заменить на отечественные, это возможно. Тем не менее аналогов нашей установки в России и близко нет, к тому же по ряду параметров она превосходит зарубежные образцы", — добавил гендиректор "Союза".

Стоит отметить, что УКБ-5СП стала первой отечественной буровой установкой среди подобного класса станков. В настоящее время среди аналогов преобладают зарубежные модели. Последние не только стоят ощутимо дороже, но и не дают возможности развивать отечественную промышленность, особенно в контексте правительственного курса на импортозамещение.

Кстати, по словам гендиректора "Алтайгеомаша" Олега Песикова, алтайские промышленники большие надежды связывают с врио губернатора Алтайского края Виктором Томенко. Последний уже заявил, что именно промпроизводство должно стать драйвером развития региона, в том числе и способствовать росту зарплат.

….Помимо прочего, очевидным плюсом для будущих заказчиков буровой установки, разработанной на "Алтайгеомаше", станут сроки поставки оборудования. Немаловажным станет и то, что компания способна оперативно поставить дополнительные комплектующие и запчасти.

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Отметим, что автономная буровая установка УКБ-5СП предназначена для бурения с поверхности вертикальных и наклонных геолого-разведочных скважин для поиска твердых полезных ископаемых. Все агрегаты новой модели "Алтайгеомаша" смонтированы в утепленном буровом здании, установленном на полноприводном автомобильном шасси Урал-4320. Это обеспечивает возможность проведения работ даже в отдаленных и труднодоступных районах в условиях низких температур. Собственно говоря, именно последнее обстоятельство делает новую модель "Алтайгеомаша" столь привлекательной для профессиональных буровиков.

Добавим, конструкция вышечного блока установки позволяет производить бурение скважин под углом от 45° до 90° к линии горизонта. Максимальная глубина бурения как в ручном режиме, так и в автоматическом составляет 1050 м. Мало того, есть возможность управления установкой дистанционно с любого портативного устройства (планшет, ноутбук, смартфон). При этом на пульте управления отображаются все параметры бурения, а также текущее состояние элементов агрегата. Система автоматического контроля и управления процессом бурения предотвращает возникновение аварийных ситуаций.

АО "Алтайгеомаш" – ведущее предприятие в СНГ, производящее буровые станки и установки для геолого-разведочного бурения на твердые полезные ископаемые 2, 4, 5, 7 класса, различного климатического и взрывозащищённого исполнения. Всего выпускается более 20 наименований бурового оборудования. В их числе — буровые (грязевые) насосы НБ-160/63, механизм свинчивания и развинчивания труб РТ-1200, спуско-подъёмный инструмент, буровые мачты, вышки, энергоблоки, тепляки для станков отечественного и иностранного производства и другое оборудование.

На правах рекламы
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

24.08.2018 08:14
- гость -

Все хорошо, но взять опять в статью запихать политику.......(

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24.08.2018 08:49
- гость -

24.08.2018 08:14 А что хорошего? Да установка может и класс (не разбираюсь), но посмотрите на предпоследний снимок. Здесь вертикальный сварной шов на левом ребре кунга обращает на себя внимание и говорит о качестве продукта еще на прилавке магазина, что на геомаше не нашлось чем сварить, зачистить и прогрунтовать по человечески сварной шов? Вот такие косячки и настораживают. Ведь период эксплуатации такой техники меньше 25 летнего срока быть не должен, не правда ли?

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