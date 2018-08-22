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Пожарных поблагодарили в Змеиногорске за спасение исторического здания ликеро-водочного завода, построенного в XIX веке.

Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, жители Змеиногорска и работники городской администрации благодарят личный состав пожарно-спасательной части №74, который защитил памятник архитектуры от огня.

"Выражаем Вам искреннюю благодарность и признательность за спасение здания Змеиногорского ликеро-водочного завода, памятника архитектуры XIX века. Личный состав 16-го отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю оперативно отреагировал на возгорание в разливочном цехе здания. Высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей личного состава пожарной охраны, добросовестный труд, высокая квалификация и способность принимать решения в непростой ситуации позволили сохранить для будущих поколений архитектурный памятник регионального значения", — говорится в благодарственном письме.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, пожар в здании завода произошел 15 августа. Возгорание случилось в бывшем цехе розлива.

Начальник 16-го отряда федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю Дмитрий Борисов, руководивший тушением пожара, вспоминает, что по прибытии с первыми подразделениями он увидел горящую крышу одного из зданий завода.

"Из всех слуховых окон чердачного помещения шел черный густой дым. Я принял решение по установке трехколенных пожарных лестниц для подъема личного состава на крышу и тушения пожара сверху. Крыша строения — металлическая, выполненная по деревянной обрешетке, огонь быстро распространялся по горючим конструкциям. Действовать нужно было очень оперативно, иначе пожар мог стать действительно масштабным", - отмечает Дмитрий Борисов.

Горение было ликвидировано спустя полчаса. Площадь пожара составила около 90 квадратных метров. Никто не пострадал. Если бы не героические усилия сотрудников МЧС России, последствия от случившегося могли бы быть гораздо серьёзнее.

Змеиногорский ликеро-водочный завод был построен в 1899 году по указу императора Николая II. Главное здание было заложено в 1900 году. Комплекс включал в себя здание цистерн, материального склада, бондарни, ледника, углеобжигательные печи, сторожки с приемным покоем, сторожки с контрольной проходной, навесов для бочек и для лошадей, двух сараев для хранения вина, сарая для укладки бутылок и бочек на повозки, жилого дома с баней и конюшней. В данный момент этот памятник промышленной архитектуры законсервирован и пребывает в заброшенном состоянии.