Фото: vse42.ru

Отшельник Михаил Фоменко, получивший известность как "русский Тарзан", умер в Австралии в возрасте 88 лет. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на Daily Mail.

Фоменко считался (никаких документальных свидетельств тому нет) сыном грузинской княжны Елизаветы Мачабели и атлета-тяжеловеса Даниила Фоменко. В 1930-х годах его семья бежала от советских властей в Японию, а затем в Австралию.

В Сиднее "русский Тарзан" начал заниматься легкой атлетикой и даже попал в состав сборной на Олимпиаде 1956 года, но позднее покинул родных и уехал на север Австралии. Свыше 60 лет мужчина жил в лесу, за это время едва не умер от голода, был арестован за бродяжничество и направлен в психиатрическую больницу, прошел лечение электрошоком, но каждый раз возвращался в джунгли.

Последние годы Фоменко прожил в доме престарелых города Бабинда.