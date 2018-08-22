Фото: ведомостинсо.рф
Шествие с большим триколором состоится в центре Барнаула в День российского флага, 22 августа.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, колонна из участников акции выстроится в районе площади Советов на пешеходной части проспекта Ленина и начнет свое движение в 11:50.
Конечной точкой сегодняшнего шествия станет набережная Оби.
В 12:00 на площади Советов также пройдет акция по раздаче горожанам ленточек триколор.
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