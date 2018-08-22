Фото: ведомостинсо.рф

Шествие с большим триколором состоится в центре Барнаула в День российского флага, 22 августа.

Как сообщили в пресс-центре городской администрации, колонна из участников акции выстроится в районе площади Советов на пешеходной части проспекта Ленина и начнет свое движение в 11:50.

Конечной точкой сегодняшнего шествия станет набережная Оби.

В 12:00 на площади Советов также пройдет акция по раздаче горожанам ленточек триколор.