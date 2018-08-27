Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru

Презентация буровой установки, проведенная накануне на базе предприятия "Алтайгеомаш", вызвала оживленную дискуссию у специалистов. Практически все эксперты высоко оценили новинку, однако высказали и ряд пожеланий по ее дальнейшей модернизации и возможному применению.

Буровики, инженеры и руководители профильных компаний собрались на круглом столе в ИСК "Союз". Стоит напомнить, что именно гендиректор компании Владимир Отмашкин несколько лет назад приобрел активы "Алтайгеомаша", по сути, подарив заводу вторую жизнь.

Новая история завода началась в 2015 году. Этот год стал для предприятия переломным. Новый собственник взял курс на реновацию завода. За это время на основе конструкторского бюро предприятия была создана группа перспективных разработок, с результатами работы которой завод все громче начинает заявлять о себе на ведущих отраслевых выставках.

Собственно говоря, многие в своих выступлениях на круглом столе подчеркивали, что "Алтайгеомаш" за последнее время вернул себе репутацию ведущего российского предприятия по производству буровых установок.

Кстати, известно, что компания намерена наладить сотрудничество с "Татнефтью". Для этого необходимо разработать и наладить производство оборудования для нефтегазового сектора.

За три года, что "Алтайгеомаш" находится в руках новых собственников, была произведена оптимизация производственных мощностей предприятия и кадрового состава, капремонт зданий и сооружений предприятия, а также введены программы по реконструкции, модернизации и обновлению оборудования.

Уже сейчас можно говорить о том, что завод является многопрофильным, ведь выпускается не только оборудование, имеющее непосредственное отношение к бурению, но и комплектующие для тех же сельхозмашин.

Но вернемся к круглому столу. Так, почетный сотрудник компании "Алроса" Александр Звязинцев отметил, что продукция "Алтайгеомаша" активно используется при поиске месторождений алмазов в Восточной Сибири и заслуживает только самых лестных слов за свои технические качества и эксплуатационные характеристики. Аналогичную точку зрения высказал и руководитель Горно-Алтайской экспедиции (входит в состав Росгеологии) Дмитрий Шмойлов.

Также слова благодарности прозвучали из уст гендиректора казахстанского ТОО "Коррунд" Сергея Петькина. Заметим, что его компания довольно давно использует буровые установки производства "Алтайгеомаша", с конструктивными особенностями, выполненными по желанию заказчика. Что касается новой буровой установки, то "Коррунд" готов ее купить в ближайшее время, если подвижный вращатель с гидроприводом удастся заменить на электрический. По словам представителей завода, это не будет являться проблемой.

Вообще ключевой мыслью, высказанной в ходе обсуждения, стало то, что руководство барнаульского завода всерьез намерено взяться за серийное производство буровых установок различных типов. Предполагается, что установки производства "Алтайгеомаша" будут востребованы не только геологоразведчиками, но и нефтяниками. При этом, как подтвердили гости и приглашенные на круглый стол эксперты, спрос на продукцию "Алтайгеомаша" в стране и за ее пределами довольно высок.

Как подчеркнул гендиректор "Алтайгеомаша" Олег Песиков, необходимо иметь линейку машин для различных скважин, для различных направлений бурения и глубин. Ведь серийный выпуск позволит существенно снизить себестоимость продукции. "Сегодня завод к этому стремится, и практически вся эта линейка на заводе есть", — добавил Олег Песиков. Более того, "Алтайгеомаш" располагает необходимыми производственными мощностями для реализации этой амбициозной задачи.