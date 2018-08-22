Фото: open4business.com.ua

Выкуп Литвой хранилища сжиженного природного газа Independence у компании из Норвегии поможет сдержать российский "Газпром" от повышения цен на природный газ. Такое заявление сделал премьер-министр страны Саулюс Сквернялис, пишет "РИА Новости", ссылаясь на Sputnik Литва.

"Сегодня терминал поставляет половину всего природного газа, потребляемого в Литве. Кроме того, очень важно, чтобы ценовой монополист находился под давлением, потому что, если мы откажемся от терминала, цены "Газпрома" могут вырасти до 20%", — приводит агентство его слова.

Премьер заявил, что повышение цен на газ может обойтись государственному бюджету Литвы в дополнительные 160 миллионов евро в год. Также покупка терминала СПГ позволит постепенно сокращать расходы на техобслуживание газовой инфраструктуры.

Ранее комиссия правительства по развитию экономической инфраструктуры Литвы решила после 2024 года выкупить у норвежской компании Hoegh LNG судно — хранилище сжиженного природного газа Independence.

Предполагается, что подобные меры помогут установить конкурентоспособные цены на газ в регионе и обеспечить минимальную стоимость содержания СПГ-инфраструктуры.